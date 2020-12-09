Виктор Бабарико возглавил рейтинг поисковых запросов Google в Беларуси в категории Персона года

Google традиционно проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных из них за 2020 год. В первой десятке категории «Самые популярные запросы» – COVID-19, политические деятели и события, новости, курс доллара, пишет marketing.by.

В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах соответственно в этой категории – известные россияне: политик и блогер Алексей Навальный и актер Михаил Ефремов. В числе запросов – персоны, ушедшие из жизни в 2020 году: актер Борис Клюев и баскетболист Коби Брайант. Также в топ-10 вошли участники президентских выборов: Валерий Цепкало и Светлана Тихановская.

Самым популярным фильмом по запросам белорусов стала российская комедия «Холоп». Далее идет анимационный мюзикл «Холодное сердце 2». На третьем месте – драма «После. Глава 2». Также в десятку вошли фильмы – обладатели «Оскара» в 2020 году: «Паразиты» и «Форд против Феррари».

В категории «Сериал года» белорусы чаще всего искали психологический триллер «Игра на выживание», костюмированную драму «Крепостная», фэнтези «Ведьмак».

Топ-запросами в категории «ТВ-шоу года» стали 21-й сезон «Битвы экстрасенсов», «Славянский базар-2020», церемония вручения наград премии «Оскар-2020». Эти шоу традиционно входят в список наиболее частых поисковых запросов в Google в Беларуси.

В уходящем году белорусских пользователей больше всего интересовали покупки медицинского назначения. Первые 5 мест рейтинга заняли маски медицинские, пульсоксиметр, антисептик для рук, респиратор, парацетамол. Также традиционно белорусы ищут, где приобрести велосипеды и батуты.



