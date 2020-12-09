Уволен директор Несвижского музея Сергей Климов. Летом на здании появился БЧБ-флаг

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», уволен со своей должности. Об этом Сергей Михайлович рассказал TUT.BY:



– В Министерстве культуры попросили написать заявление по собственному желанию, но я отказался. Поэтому нашли статью в Трудовом кодексе.

С Климовым досрочно разорвали трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса. Она звучит так: «По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации». Ранее по этой же статье был уволен и директор Купаловского театра Павел Латушко.

По словам Климова, приказ уже подписан. Ему уже позвонили из отдела кадров Министерства культуры и попросили забрать трудовую книжку.

В пресс-службе Министерства культуры TUT.BY сообщили, что не владеют подобной информацией, и предложили сделать официальный запрос.

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В августе 2020 года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг.

Спрашиваю у Сергея Климова, связано ли то событие с тем, что контракт разорван.

– Все намекают: «Вы же понимаете…» Не понимаю! – отвечает собеседник.

Он возглавлял музей десять лет.

– Я доволен: реализовал себя как профессионал. Музей находится на хорошем уровне, выполнял все показатели, привлекал спонсорскую помощь. Последние годы перед Новым годом приходили поздравления от Лукашенко, в которых шла речь о моих заслугах. Но вообще я не собираюсь жаловаться, все закономерно. Что теперь будет с музеем, неизвестно. Не исключаю, что за мной уйдет часть сотрудников, – поделился Сергей Климов.





