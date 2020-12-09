Тихановская совершит рабочий визит в Германию

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 13–14 декабря посетит Берлин, сообщает ее пресс-служба.

13 декабря Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе, после чего выступит с речью. 14 декабря она проведет встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

7 октября нынешнего года Тихановская также посещала Берлин, где провела встречи с высокопоставленными германскими чиновниками и выступила в Бундестаге. Днем ранее она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.



