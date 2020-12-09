С 9 декабря в Минске подорожал проезд на городском и пригородном транспорте. Что важно знать

С 9 декабря в столице увеличилась стоимость проезда на городском и пригородном транспорте (за исключением железнодорожного), сообщает «Минск-Новости».

Сколько стоит поездка

Одна поездка в городском транспорте стоит 75 копеек, в метро — 80 копеек, в экспрессных маршрутах — 90 копеек, в пригородном транспорте поездки подорожали на 1 копейку за 1 км.

Сколько действительны талоны по старым тарифам

Талоны, купленные по старым тарифам, действуют в течение 30 суток. Неиспользованные билеты на одну поездку подлежат обмену на новые в киосках и кассах «Агентства Минсктранс» с соответствующей доплатой.

Что с уже действующими проездными

При повышении тарифов стоимость проездных билетов, ранее записанных на БСК, не изменится. Это касается как проездных документов на определенные периоды времени (так называемых безлимитных), так и поездок, записанных на бесконтактные смарт-карты. Если есть записанные до повышения тарифов на БСК «Минсктранса» проездные билеты на 1, 3, 7, 25 поездок, они остаются действительными в течение 365 дней по цене приобретения.

Сколько теперь стоят проездные

Стоимость долгосрочных проездных билетов в Минске увеличилась на 15 %. К примеру, безлимитные на 1 сутки на наземный транспорт теперь обойдутся пассажирам в 3,71 рубля (было 3,21 рубля).

Проездные на 10 суток будут стоить:

— на один вид наземного транспорта — автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспрессов) — 11,88 рубля, на автобус-экспресс — 14,25 рубля, на метро — 12,67 рубля;

— на два вида транспорта: автобус + троллейбус или трамвай — 15,83 рубля, автобус-экспресс + троллейбус или трамвай — 17,41 рубля, метро + автобус (или троллейбус, трамвай) — 16,35 рубля;

— на три вида транспорта: на наземные виды — 18,81 рубля, на метро и два наземных — 19,22 рубля, на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 20,48 рубля;

— на четыре вида транспорта — 21,68 рубля (было 18,84 рубля).

Цены на некоторые безлимитные проездные на 30 суток (или на месяц):

— на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспрессов) — 33,75 рубля, на автобус-экспресс — 40,5 рубля, на метро — 36 рублей;

— на два вида транспорта: автобус + троллейбус — 45,04 рубля, автобус-экспресс + троллейбус или трамвай (+ автобус) — 49,54 рубля, метро + автобус (или троллейбус, трамвай) — 46,54 рубля;

— на три вида транспорта: на наземные виды — 53,7 рубля, на метро и два наземных — 54,9 рубля, на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 58,48 рубля;

— на четыре вида — 61,76 рубля (было 53,66 рубля).

Безлимитный проездной на 90 суток на наземный транспорт теперь стоит 136,99 рубля.

Стоимость некоторых популярных у горожан проездных на разовые поездки после повышения тарифов будет такова:

— на 10 поездок на наземные виды транспорта — 7,12 рубля, на метро — 7,6 рубля;

— на 20 поездок на наземные виды транспорта — 13,95 рубля, на метро — 14,88 рубля;

— на 40 поездок на наземные виды транспорта — 26,7 рубля, на метро — 28,48 рубля;

— на 60 поездок на наземные виды транспорта — 38,25 рубля, на метро — 40,8 рубля.



