Правительство Беларуси просит помощи у ЕАБР: Запад денег не дает

Правительство Беларуси обратилось в Евразийский банк развития с предложением — увеличить финансирование. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков сегодня.

На встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым Снопков пояснил, что актуальность сотрудничества Беларуси с ЕАБР возросла с учетом санкционных мер к нашей стране, реализуемых ЕС.

«Есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. И мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», — сказал Снопков.

Вице-премьер поблагодарил ЕАБР за готовность заместить кредитные линии в инфраструктурных и транспортных проектах, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Николай Подгузов выразил готовность поддержать Беларусь с учетом того, что ЕАБР свободен «от политических конструкций». И напомнил, что в настоящее время кредитный портфель Беларуси составляет около $1 млрд. ЕАБР продолжит поддерживать крупнейшие белорусские предприятия, в числе которых БЕЛАЗ, «Беларуськалий», БМЗ.



