Порядочность Степана Попова оценили. Не в Беларуси

Чемпион мира и Европы по самбо уволен из национальной команды.

Степан Попов стал первым самбистом в истории, который был удостоен высокой награды международной организации Fair Play – диплома за жест в духе честной борьбы.

Жест в стиле Fair Play белорусский спортсмен из Лепеля продемонстрировал в финальном поединке первых Европейских игр в Баку в 2015 году. В схватке с Амилом Гасимовым из Азербайджана Степан Попов провел против соперника болевой прием, за что белорусу была присуждена чистая победа. А побежденного и травмированного борца Попов унес с ковра на руках. Затем это фото, которое демонстрировало порядочность и благородство в спорте, облетело весь мир.

Свою порядочность Степан Попов показал не только в спорте. Он был одним

из тех, кто поставил подпись под письмом спортсменов с требованиями к власти, выступил против насилия и беззакония в стране. Видел несправедливость и молчать не стал. После этого со спортсменом некоторые чиновники из Минспорта проводили «профилактические» беседы, ему даже поступали угрозы.

И вот сейчас чемпион мира получил письмо из Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки», в котором сказано, что «в связи с истечением срока контракта 31 декабря 2020 года между ГУ «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» и Вами Вы будете уволены 31.12.2020 г. в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь».

«Сейчас уникальное историческое время в нашей стране, когда кто-то может резко продвинуться по карьерной лестнице и получить должность, о которой мечтал, а кто-то теряет любимую работу, которой посвятил большую часть своей жизни, – прокомментировал свое увольнение Степан Попов. – Вот и меня постигла участь честного белоруса, который не молчит! Еще не так давно для чиновников из Министерства спорта я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на столичном стадионе в Минске… Были различные награды и мероприятия… Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мою честь и достоинство, прессовали в кабинете… А некоторые, как мне казалось, друзья по команде открыто в лицо мне говорили, что из-за таких как я у них будут проблемы. Проверки тренировок, снижение зарплат… Были попытки повесить на меня ярлыки: что я придумал себе что-то очень сладкое, что мне кто-то что-то пообещал, и поэтому мне на всех наплевать. Хотя недавно почти каждый из них показывал у себя в социальных сетях и открыто говорил, мол, не могу поверить в такие ужасы: про этот обман на выборах, про насилие. Почти все были в шоке! Но когда коснулось дела быть честными перед самим собой, то таких ребят в нашей сборной оказалось немного. Но хорошо, что они есть, и я это очень ценю. Также проявились те, кто просто пропал из моей жизни. Остальные стали тренироваться дальше и жить обычной жизнью, готовиться к соревнованиям, забыв про насилие, обман и жестокость. Для чего нужны медали и титулы вообще? Режиму сегодня ни ваши медали, ни титулы не нужны, не обольщайтесь. Это было доказано за последние четыре месяца. В короткий срок обесценили заслуги и имена легенд белорусского спорта, которые просто не промолчали. Им нужны только покорные, молчаливые и кивающие сторонники, поддерживающие лишь то, что им скажут. Так что медали, которые вы зарабатываете сейчас, это кусок железа на вашей шее и кусок хлеба, который вам за него даст этот режим. И обязательно этот хлеб заберут, когда захотят. У молчаливых это сделать проще всего».

По словам Попова, появление провластного письма – это всего лишь попытка сбить фокус с основных проблем, но многие к этому «проекту» отнеслись слишком серьезно и стали активно показывать, что они самые преданные сторонники этого режима.

«Письмо ничего не даст, кроме потери имиджа и авторитета подписантов и внесения раздора в ряды спортсменов, – говорит Степан Попов. – Обсуждать тех, кто подписался, не буду, но рад, что никого из неожиданных для себя я там не обнаружил. На их месте мне было бы стыдно смотреть в глаза людям, которые пострадали и нуждались в солидарности и поддержке. Но радость этих людей будет недолгой. Все равно не удержаться на том месте, где тебе быть не положено. Что касается меня, то я много раз выходил из зоны комфорта. И каждый раз это было стимулом моего роста. Духовного, умственного или финансового. Для меня важно остаться честным с самим собой».



