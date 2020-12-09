Назначен новый представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Тереза Рибейро из Португалии назначена новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщает пресс-служба ОО “Белорусская ассоциация журналистов” со ссылкой на ОБСЕ.

До этого назначения она являлась государственным секретарем по иностранным делам и сотрудничеству в Министерстве иностранных дел Португалии, одновременно занимая пост президента Национальной комиссии по правам человека.

Ранее работала государственным секретарем по европейским делам в Министерстве иностранных дел Португалии и заместителем генерального секретаря Средиземноморского cоюза, где получила большой опыт работы с институтами ЕС и государствами-членами, а также с их ближайшими соседями.

На протяжении всей своей карьеры Тереза Рибейро занимала различные должности в сфере медиа, как в Португалии, так и в межгосударственных организациях, такие как президент Института средств массовой информации Португалии, глава Руководящего комитета по средствам массовой информации Совета Европы, а также сoучредитель и первый избранный председатель Исполнительного совета медиаобсерватории “Оберком”.



