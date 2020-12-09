Кремль сожалеет в связи с заявлением МОК по Беларуси

В Кремле сожалеют в связи с решением об исключении президента Беларуси Александра Лукашенко из всех спортивных мероприятий, связанных с Олимпийским комитетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Александр Лукашенко является законным главой государства. Законным президентом республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет республики Беларусь. Мы очень сожалеем в связи с таким решением, и вместе с тем, мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые являются многогранными, и в том числе, включают сотрудничество в области спорта”, – сказал Песков.

Как ранее сообщалось, Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

“МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры”, – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter-аккаунте директора МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

“Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК”, – добавил Клауэ.

Организация продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации, отметил директор МОК по связям с общественностью.

Ранее также сообщалось, что МОК начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил о необходимости обратиться в суд по поводу решения МОК.



