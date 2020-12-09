Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 9 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 152453 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 129950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 25715 тестов, всего в стране проведено 3487468 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 68266810 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1557674 человека.



