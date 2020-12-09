Генпрокуратура Литвы возбудила первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси

Генеральная прокуратура Литвы по универсальной юрисдикции возбудила первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси, сообщает пресс-служба претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.

30 ноября адвокат Гедрюс Данелюс от имени штаба Тихановской подал первое заявление в Генпрокуратуру Литвы на расследование преступления белорусских силовиков по универсальной юрисдикции – о возбуждении уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным, предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, а после выписки выехал в Литву. По делу Хорошина были собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, где были зафиксированы лица подозреваемых силовиков.

Сегодня Генпрокуратура Литвы официально заявила, что завела уголовное дело и начала досудебное расследование по факту насилия в отношении Максима Хорошина. Она проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования.

Гедрюс Данелюс пояснил, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора.

Штаб Светланы Тихановской разрабатывает подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни белорусов, прошедшие через пытки со стороны силовиков. В Вильнюсе находится координационный центр проекта.

Советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что конечная цель – уголовное преследование нарушителей закона в Беларуси, а промежуточная – объявление преступников в международный розыск: «Мы запустили этот проект в рамках народного трибунала. Каждый, кто совершает преступления и бьет дубинками людей, должен понести ответственность и не удивляться, когда его имя появится в списках Интерпола».



