Беларусь по скорости интернета – на 125 месте из 190 стран

Беларусь по скорости мобильного интернета за октябрь ухудшила позицию на одну строчку и оказалась на 125 позиции. Скорость фиксированного интернета сохранилась на уровне 57-й позиции.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Speedtest Global Index.

Добиться снижения в рейтинге скорости мобильного интернета Беларуси удалось путем перманентного его отключения. В итоге средняя его скорость в стране 14.64 Мбит/с. Показатель домашнего интернета — 67,37 Мбит/с сохранил за Беларусью в рейтинге 57 место.

За последние 12 месяцев скорость мобильного интернета в мире при скачивании данных выросла на 19 Мбит/сек до показателя 39,8 Мбит/сек, стационарного – на 17,8 Мбит/сек до 87,4 Мбит/сек.

В топ-5 стран с самой высокой скоростью мобильного интернета входят: Южная Корея, ОАЭ, Китай, Катар и Австралия.

Топ-5 стран по скорости стационарного интернета: Сингапур, Гонконг, Румыния, Швейцария и Таиланд.



