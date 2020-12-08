Вывешивание бело-красно-белого флага в квартире не может считаться пикетированием

На днях судья Центрального суда г.Минска Александр Петраш привлек к административной ответственности экс-следователя Центрального районного отдела Следственного комитета по городу Минска Илью Рокача, который разместил бело красно-белый флаг у себя на лоджии, фактически внутри квартиры.

Судья посчитал, что он проводил массовое мероприятие путем прикрепления бело-красно-белого флага к стеклу балкона внутри квартиры.

Любой юрист скажет, что застекленный балкон не является общественным местом. В деле нет свидетелей того, что Илья призывал граждан к каким-то незаконным действиям, в частности к общественному протесту. К тому же в момент прихода участкового в его квартиру флаг вообще не висел на лоджии.

Но главное нарушение судьей закона – не установлено время «пикета», а ведь это главное доказательство вины правонарушителя, поскольку от этой даты устанавливается срок давности административного правонарушения.

Судью Александра Петраша это, как видим, не смутило, и он присудил Илье штраф в размере 30 базовых величин.

Конечно, данное решение суда не является законным и подлежит отмене.

Мое мнение: само вывешивание флага не может являться пикетированием, поскольку это не публичное выражение общественно- политических, личных или иных интересов, как указано в ст.1 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Одиночный пикет считается пикетом, если он проводится в общественном месте.

Вынесение А.Петрашем решения – это неправильная практика толкования закона судом.

Вот тут-то должен включиться Конституционный суд Республики Беларусь и вынести свое решение по данной ситуации, поскольку это уже не первое судебное решение за вывешивание флага внутри квартиры.

Хочу сказать несколько слов об Илье Рокаче как личности. Он много лет расследовал преступления экономической и коррупционной направленности. За время работы подготовил 40 научных публикаций. В государственных газетах публиковались статьи о его профессиональных успехах. Имеет степень магистра. Готовил кандидатскую диссертацию по расследованию взяточничества и планировал поступить в аспирантуру.

Но что до этого Александру Петрашу! У него своя работа…

Олег ВОЛЧЕК, руководитель правозащитного центра «Правовая

помощь населению» (зарегистрированного в Киеве), бывший

следователь прокуратуры.

Публикация – из № 97 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



