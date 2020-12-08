Виктор Бабарико начал знакомиться с материалами дела

Его адвокат Дмитрий Лаевский рассказал, как это происходит, в своих соцсетях. Правда, сделал оговорку: пост о реальных событиях для тех, у кого есть чувство юмора.

Изучать свое уголовное дело экс-банкир начал в минувший понедельник.

«Фотографировать нельзя – переписываем, – рассказывает Дмитрий Лаевский. – Объем большой, и это очень трудоемко. Душно, неудобно и в постоянном присутствииь (правильнее сказать «в окружении») нескольких бдительно следящих за каждым нашим движением сотрудников.

В пятницу 4 декабря рутину дня разбавил веселый эпизод. Большая стопка из десятков томов уголовного дела, сложенных на одном из столов, долго собиралась с мыслями, взвешивала возможные последствия и, явно без согласования с авторами, наконец решила вдруг рассыпаться со стола в разные стороны.

«Начало разваливаться до суда», – вспомнился афоризм. Символично, кстати».

Публикация – из № 97 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



