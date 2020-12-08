Великобритания первой из стран Запада начинает вакцинацию от COVID-19

Великобритания стала первой из западных стран, где началась вакцинация от коронавируса. Власти уже определили группы риска, которых будут прививать первыми. Это пожилые люди (старше 80 лет), пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники. При этом, процедура – добровольная. Всего заказано 40 миллионов доз вакцины. Первая партия уже доставлена в Лондон из Бельгии, где она производится, сообщает “Радио Свобода”.

Британцам будут вводить препарат немецко-американской компании Pfizer/BioNTech, которая показала 95 процентов эффективности. Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили эту вакцину для массового применения.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения Великобритании. Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации.



