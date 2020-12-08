Тихановская попросила США признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Соединенные Штаты инициировать международное расследование действий белорусских силовиков при разгоне мирных акций протеста.

Ещё экс-кандидат в президенты Беларуси просит США признать силовиков террористическими группами, пишет РИА Новости.

«Важно, чтобы США вели скоординированную политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены. США должны запустить процедуру признания милицейских управлений, которые жестко разгоняли протестующих, таких как ОМОН, ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) террористическими группами», — заявила Тихановская.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый месяц. Они начались после того, как ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Оппозиция с результатами выборов не согласна.



