Новое правительство Литвы будет добиваться полной блокады БелАЭС

Новое правительство Литвы намерены ускорить реализацию проекта синхронизации энергосетей с сетями материковой Европы, в поле его зрения останется и блокада Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), указано в обнародованном в понедельник проекте программы правительства.

“Мы должны устоять под давлением и не только не допустить попадания на наш рынок выработанного на ней электричества, но и свести к минимуму его попадание в нашу энергетическую систему”, – констатируется в документе.

Как цель в программе указана “абсолютная блокада БелАЭС и достижение ее в масштабе Евросоюза (ЕС)”, правительство будет придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не станет покупать электроэнергию у Беларуси.

“Мы обеспечим, что на рынок Литвы электроэнергия с БелАЭС не будет попадать ни прямо, ни косвенно, и наши потребители не будут за нее платить, а пропускная способность Литвы с Беларусью не будет учитываться как составная часть общей пропускной способности стран Балтии для торговли с третьими странами”, – говорится в программе.



