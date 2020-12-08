Написавшего “Не забудем” у места гибели Тарайковского осудили на 2 года колонии

Суд Фрунзенского района Минска назначил 26-летнему парню 2 года колонии усиленного режима за надпись “Не забудем” на тротуарной плитке недалеко от места гибели участника акции протеста в белорусской столице. Ещё одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович, получила 1,5 года “домашней химии”.

“8 декабря Фрунзенский районный суд вынес решение по резонансному уголовному делу за надпись “Не забудем” на ул. Пушкинской. Судья Юлия Близнюк на основании ч. 2 ст. 339 УК назначила два года лишения свободы в колонии усиленного режима Максиму Павлющику и 18 месяцев ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа (“домашняя химия”) Марии Бабович”, – говорится в сообщении незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра “Весна” во вторник.

После оглашения приговора Бабович была освобождена, она провела под арестом более месяца.

Молодых людей осудили за надпись “Не забудем” в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.



