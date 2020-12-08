Написал ли Вячеслав Бурский прошение о помиловании?

Экс-гендиректор холдинга «БелОМО», доктор технических наук Вячеслав Бурский ждет, когда к нему применят амнистию. Все его жалобы на приговор остались без удовлетворения. Как уже сообщала «Народная Воля», Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. За взятки. Ему 74 года.

Экс-гендиректор «БелОМО» отбывает наказание в Бобруйской исправительной колонии. Некоторое время Вячеслав Бурский находился под домашним арестом, а после приговора прямо в зале суда на него надели наручники. Бурского этапировали в Жодино, а уже оттуда, когда приговор вступил в законную силу, перевели в Бобруйск.

Год наказания Бурскому уже отминусовали – к нему применили амнистию. Теперь, как говорят юристы, весной следующего года он может писать прошение о помиловании. Планировалось, что Бурский пойдет на этот шаг этой осенью, однако, все подсчитав, решили, что нужно обождать до весны – дело в том, что прошение о помиловании подается, если отбыта половина срока.

На условия в колонии Вячеслав Бурский по-прежнему не жалуется. Недавно его навещал адвокат.

«Немного прихворал, но выздоровел, – рассказал он «Народной Воле». – Коллектив нормальный. Конечно, скучновато ему там, он на работу не ходит – возраст уже у него все-таки почтенный. Выписывает газеты, смотрит передачи по телевизору, советы молодежи дает – к нему прислушиваются! Бурский настроен оптимистично, духом не падает».

Публикация – из № 97 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



