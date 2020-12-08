Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 8 декабря выздоровели и выписаны 127528 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 150602 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1649 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3461753 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1222 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 67701719 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1547164 человека.



