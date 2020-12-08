Как под лозунгом «больше власти народу» Лукашенко может забрать еще больше власти себе

Сегодня во время посещения Столбцовской центральной районной больницы Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом. Такое предложение звучит от него уже не первый раз, но сегодня Лукашенко рассказал больше подробностей, которые подтверждают справедливость мнения директора аналитического центра EAST Андрея Елисеева о том, что может скрываться за такой инициативой. Что такое ВНС, зачем оно обычным белорусам, которые хотят перемен, и как его может использовать Лукашенко в своих интересах, объясняет the-village.me.

Что такое Всебелорусское народное собрание и зачем оно обычным белорусам

Впервые Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году по инициативе Лукашенко. Он называет ВНС «высшей формой демократии» в Беларуси – «мощным демократическим институтом активизации общественного мнения страны». С тех пор ВНС проходит раз в пять лет, обычно Лукашенко собирал его накануне новых выборов. Суть этого мероприятия в том, что на него съезжаются несколько тысяч избранных до этого делегатов, Лукашенко выступает перед ними с отчетом за последние пять лет и планами на новую пятилетку, делегаты обсуждают и голосуют за выдвинутые президентом предложения. Но решения ВНС, естественно, не окончательные. Их оформляют в резолюцию, которая направляется президенту, в администрацию президента, а оттуда в госорганы – все они рассматривают пункты резолюции по своему профилю и принимают окончательные решения.

Попасть делегатом на ВНС – задача примерно той же сложности, как и попасть в избирательную комиссию на выборах. Численность участников Всебелорусского народного собрания устанавливается президентскими указами. Чаще всего это 2500 человек. Делегатов избирают на районных (городских) собраниях уполномоченных, которые в свою очередь, как написано в указе, «избираются коллективами работников организаций, военнослужащими и работниками воинских частей, расположенных на территории района (города), гражданами по месту жительства, общественными объединениями в соответствии с нормами представительства, установленными районными (городскими) организационными комитетами», затем «списки избранных участников собрания представляются областными, Минским городским организационными комитетами в Республиканский организационный комитет». Рядовому белорусу, а тем более с «альтернативным мнением», на практике стать делегатом Всебелорусского собрания фактически нереально. В 2016 году «Еврорадио» выяснило: чтобы быть избранным от граждан, необходимо собрать 300 подписей в свою пользу, а для этого провести собрание, которое в некоторых случаях попадает под действие закона о массовых мероприятиях со всеми вытекающими.

ВНС всегда вызывало восторг только у Лукашенко и его идейных сторонников. Например, вот как он высказался о первом съезде: «Первый съезд отвел страну от хаоса, анархии и войны различных политических групп и группировок. Он определил курс на проведение референдума. В этом главнейшая основная заслуга первого съезда».

Критики же называли его пиар-мероприятием. Важный нюанс: Всебелорусское народное собрание в Конституции прямо не упоминается, хотя Лукашенко и оправдывает это мероприятие ссылкой на 37-ю статью – о том, что граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.

Итого выборы в участники Всебелорусского собрания подконтрольны государству, но даже те, кто на собрание попал, не вправе принимать какие-то решения, только резолюции.

Что хочет изменить Лукашенко

Лукашенко высказал идею прописать Всебелорусское народное собрание в Конституции: «Эту форму “народного творчества” надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях. Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать».

Сегодня он раскрыл некоторые детали своего плана:

«[Лукашенко] предложил ИЗБИРАТЬ ДЕЛЕГАТОВ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК. РОЛЬ ИХ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ. «Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 1990-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать», – пишет телеграм-канал ОНТ.

Что не так с предложением Лукашенко дать больше власти ВНС

О том, к чему может привести усиление власти ВНС, высказался Андрей Елисеев, директор аналитического центра EAST.

Всебелорусское народное собрание и Конституция: Два возможных трюка

Лукашенко всерьез рассматривает возможность сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. В рамках такого сценария конституционных изменений происходит следующее: Всебелорусский съезд (аналог съезда КПСС) прописывается в конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, президиум Всебелорусского съезда (аналог Политбюро ЦК КПСС) – руководящим государственным органом в период между съездами. Тогда Лукашенко, соответственно, становится главой президиума.

На сегодняшнем совещании Лукашенко подтвердил такое намерение: «Эту форму “народного творчества” надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях… И эту норму надо сделать конституционной».

В чем опасность провозглашения Всебелорусского народного собрания конституционным органом с точки зрения демократии и права?

Лукашенко тем самым обретет дополнительный конституционный статус, но и это не все. Дело в том, что в Статью 140 Конституции, скорее всего, внесут «троянского коня». Эта статья провозглашает, что важнейшие разделы Конституции (І, ІІ, ІV, VІІІ) могут быть изменены только путем референдума.

И это ограничение Лукашенко однозначно планирует обойти, поскольку желает максимально избежать прямых президентских выборов и референдумов. Поэтому у него есть два важных принципиальных сценария, как это сделать.

Первый вариант: Сразу вносятся беспредельные правки в Конституцию, и референдум не проводится на том основании, что якобы речь идет не о внесении изменений в Конституцию, а о принятии новой. Об этом на прошлой неделе заявил судья Марыскин: «Есть, правда, еще вариант, о котором мало говорят, он связан с возможностью принятия, я подчеркиваю, новой Конституции. В самой Конституции говорится, что новая (хоть там и нет такого слова) Конституция может быть принята в обычном порядке без проведения референдума».

Это, конечно же, совсем лживый аргумент, который противоречит букве и духу Конституции. В таком случае каждый раз власти могут обходить требование о проведении референдума, ссылаясь на то, что Конституция «новая».

Второй вариант не такой наглый, как первый, и довольно хитрый. В его рамках референдум все-таки проводится, причем на нем выносятся малозначимые (типа упразднения сельсоветов) и формально демократические (не значимое увеличение компетенция законодательной ветви власти, региональных властей) изменения.

Совсем беспредельные нормы типа провозглашения Лукашенко лидером нации, отмены прямых президентских выборов в пользу избрания через парламент на референдум не выносят, однако ВНС провозглашается конституционным органом, и ему дается право внесения изменений в Конституцию.

С помощью такого «троянского коня» в Конституции самые беспредельные правки примут несколько позже не через референдум, а через (вне)очередной «съезд КПСС».



