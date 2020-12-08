Как иммигрантка из Беларуси стала королевой парфюмерии в США

Она автор более 50 духов, среди которых современная классика – Lancome Tresor, Yves Saint Laurent Paris и Yves Saint Laurent Yvresse, Calvin Klein Eternity, Karl Lagerfeld Sun Moon Stars, Laura Biagotti Sotto Voce, Еlizabeth Taylor Diamonds and Rubies. Среди ее последних духов – Neblina от Yves Rocher, которая вошла в десятку самых интересных новинок года. Эту женщину зовут София Гройсман, она вице-президент компании International Flavors and Fragrances (IFF).

Но много лет назад София Ходош, испытывая послевоенные лишения в Белорусской ССР, даже мечтать не могла об умопомрачительном успехе.

Неожиданное признание

София родилась 8 марта 1945 года в еврейской семье в советском городке Любча (Беларусь). Ее родители познакомились во время войны в партизанском отряде в лесах Беларуси. До 15 лет она вместе с родителями и с сестрой проживала в Советском Союзе, послевоенная жизнь в котором была очень непростой, что закалило характер Софии.

В 1960 году семья эмигрировала в Польшу, а в 1965-м – в США. Получив образование химика, София мечтала устроиться на работу, чтобы обеспечить себя и родителей. И хотя о парфюмерной деятельности она тогда не думала, но так случилось, что ее первые шаги на трудовом поприще начались в качестве ассистента у Элли Фокс в IFF.

Как любой химик или физик, София любила ставить эксперименты, поэтому иногда из чистого любопытства пробовала составлять свои композиции. Эти эксперименты оказались настолько удачными, что на девушку обратил внимание известный парфюмер Эрнст Шифтан, и для духов Paris от Yves Saint Laurent был выбран именно аромат, созданный Софией.

“Когда я начала создавать аккорды, я стремилась к простоте. Это очень впечатлило моего куратора Эрнеста Шифтана. Формулы того времени строились на сотнях ингредиентов, прежде всего потому, что субкомпоненты использовались очень широко. Например, субкомпонент розы насчитывает в себе 100 ингредиентов. Формула может содержать несколько таких субкомпонентов, представляющих различные ноты – розу, жасмин, флердоранж и т.д. Тем не менее я подумала: почему роза должна быть такой сложной? Я стала стремиться “упростить” розу…

Я обычно создаю главный аккорд из 4–7 ингредиентов, которые передают суть. Это ядро, вокруг которого я строю аромат. Это как рисовать цветок – сначала вы рисуете серединку, а потом добавляете лепестки”, – рассказывала Гройсман.

В тот период компанией IFF руководила Жозефина Катапано, у которой так же, как и у Софии, не было образования парфюмера, но были необыкновенно тонкое обоняние и интуиция, что помогло ей создавать парфюмерные шедевры. Именно она оказала большое влияние на Софию. Протекция Жозефины Катапано и трудолюбие Софии помогли ей стать одним из парфюмеров IFF.

А вскоре об ее успехах заговорили, и София Гройсман была награждена Cosmetics Executive Achieve Award – наградой за выдающиеся успехи в парфюмерии.

В дальнейшем София Гройсман, заслужившая признание своих коллег, стала вице-президентом International Flavors & Fragrances.

Собственный стиль и оглушительный успех

Она выработала свой собственный стиль парфюмера, который заключается в формировании главного акцента аромата духов, состоящего из нескольких компонентов. Она предпочитает, чтобы запах развивался постепенно, однако фоновая нота должна быть слышна уже в самом начале. В заключительных нотах аккорда слышен характер духов. Обычно в этом аккорде София выделяет несколько ключевых нот, которые становятся основой композиции.

Ее ароматы в большинстве цветочные или цветочно-фруктовые, так как любимыми компонентами у нее являются цветы, и особенно – розы.

Блестящей победой Софии Гройсман стал аромат Tresor, который изначально получил невысокие результаты тестов маркетологов. Но впоследствии Tresor оказался в числе ароматов, полюбившихся широкому кругу покупателей.

“Вообще-то я создала этот аромат для себя: когда ходила по улице, люди оборачивались и спрашивали, что это за духи. И когда я приехала в Париж и пришла на переговоры, меня тут же спросили: «Что это на вас?» – «Мои духи!» Так этот аромат стал главной составляющей в формуле духов Tresor”, – рассказала парфюмер историю создания самого известного ее аромата.

Ароматы Софии Гройсман входят в число самых продаваемых на парфюмерном рынке.

София Гройсман была знакома со многими известными людьми и создавала для них духи. “Когда вы симпатизируете заказчику, духи получаются удачными”, – призналась она.

Ей пришлось общаться с Эсте Лаудер, Элизабет Тейлор, Кристианом Лакруа, Ивом Сен-Лораном, Изабеллой Росселини.

Запах родины

В коллекции Софии также есть один особенный аромат, созданный в честь страны, в которой она родилась. Он носит название “Белая Русь” (или Desir Coulant).

Идея создать запах, посвященный Беларуси, пришла ей в 2006 году, когда парфюмер впервые после эмиграции посетила родную страну.

«Это свежий, прозрачный запах детства, который я чувствовала, когда была ребенком, – в нем есть прохлада, сладость… Еще один немаловажный момент, который я учитывала при создании этого аромата: сегодня планета страшно захламлена, поэтому если носить духи, сильный и тяжелый запах которых, как когда-то, можно почувствовать за полкилометра, то это плохо отразится на нашем самочувствии. В наш бурный век запахи должны быть свежими, приятными, прозрачными. «Белая Русь» – как раз запах невысокой концентрации. Когда я его ношу, то у меня поднимается настроение – настолько он свежий», – рассказала парфюмер.

София Гройсман призналась, что формула запаха «Белая Русь» – довольно дорогая за счет того, что она прозрачная, а прозрачность достигается благодаря использованию специфических ингредиентов, которые стоят больших денег. Также она призналась, что у нее было 10 вариантов запаха, прежде чем она определилась, какой аромат больше всего подходит для «Белой Руси».

Этот аромат София презентовала в Минске в 2013 году.

Отказ от мужских ароматов

София Гройсман признается, что никогда не интересовалась созданием мужских духов. Она считает, что ей вряд ли удалось бы создать стоящие мужские духи, так как ее ароматы – слишком женственные, и запах для мужчин у нее тоже вышел бы слишком женственным, пишет Parfumania.

Более того, София Гройсман – один из немногих парфюмеров, которые сегодня придерживаются мнения, что мужские и женские линии парфюмерии должны быть четко разграничены. Она не признает универсальные духи и считает, что женщина должна использовать женские ароматы, а мужчина – мужские.

Женский аромат, по мнению Гройсман, обязан иметь в себе сладкие отзвуки, которые недопустимы в мужском парфюме.

Награды

Она признана «лучшим носом Америки», ею восхищаются известные парфюмеры мира.

София Гройсман – обладательница множества наград: в 1996 году получила награду American Sociaty of Perfumers и премию «Живая Легенда». В 1994-м и в 1999 годах она была удостоена высшей награды за вклад в парфюмерную индустрию – Cosmetic Executive Women’s (CEW), пишет Forumdaily.com.

Популярные духи от Софии Гройсман

Calvin Klein Eternity. Однажды Кельвин Кляйн подарил своей жене в знак вечной любви к ней кольцо с выгравированным изнутри словом Eternity («Вечность»), которое ранее принадлежало герцогине Виндзорской. София Гройсман увековечила в данном аромате вечную любовь, которая была вложена в кольцо. Духи сочетают в себе запахи цветов – лилии, фрезии, ландыша, гвоздики, и фруктов – персика и абрикоса. Все эти запахи оттеняют сандал и пачули.

Lancome Tresor. Эти духи наиболее ярко демонстрируют любовь Софии Гройсман к розам. Именно эти цветы используются как база для аромата, в то время как эту базу обрамляют запахи персика, абрикоса, мускуса, ванили, янтаря и даже древесины. Кроме того, аромат дополняют запахи цветов – ландыша и сирени.

Bvlgari Pour Femme. Как всегда, в основе лежит запах розы, но на этот раз к базе примыкают еще и запахи ириса, фиалки и жасмина. Обрамлением этому букету служат фруктовые запахи, а конкретнее – малина и персик. Эксклюзивность этим духам придают нотки зеленого чая, древесины и восточных смол.

Yves Saint Laurent Paris. База этих духов практически не отличается от предыдущих и многих других – ее составляют роза, ирис и фиалка. Однако на этот раз основа духов обрамлена целым букетом цветочных ароматов: мимоза, гиацинт, гвоздика, ландыши и лилия. Но и на этом список запахов в этой композиции не заканчивается – все вышеописанное к тому же оттенено нотками кедра, сандала и янтаря. Эти духи примечательны тем, что София Гройсман специально отправилась в Париж, чтобы проникнуться запахами этого города и создать неповторимый аромат.

Yves Saint Laurent Parisienne. Еще одни духи для Парижа и о Париже, только на этот раз они ориентированы на юных парижанок нового поколения. Эти духи сочетают в себе как традиционные для Софии Гройсман запахи (роза, фиалка, пион), так и довольно нетипичные для нее ароматы ежевики, клюквы, ветивера и мускуса.

Публикация – из № 97 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



