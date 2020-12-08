Эксперт: Обращения Лукашенко грозят тем, что Путин услышит его слова на русский манер

На саммите ОДКБ Путин не проявил сочувствия к жалобам Лукашенко на тяготы противостояния НАТО.

На видеоконференции ОДКБ Лукашенко жаловался Путину и другим участникам на рост военных угроз со стороны Польши и НАТО.

«Пока Путин готов лишь солидаризироваться с Лукашенко в осуждении действий Польши и НАТО в отношении Беларуси на словах. Но обращения Лукашенко грозят тем, что в конечном итоге Путин услышит его слова на русский манер и предложит ввести войска на территорию Беларуси – для предотвращения угроз НАТО», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

4 декабря состоялось заседание межправсовета ЕАЭС – тоже в формате видеоконференции. Вопросы, интересующую Беларусь на нем не были решены. Председатель ЕЭК Михаил Мясникович рассказал, что Беларусь внесла свои предложения по формированию общего рынка газа, но российская сторона с ними не согласна. 11 декабря состоится заседание президентов ЕАЭС, и на нем вопросы газа тоже решены не будут.

«Многолетняя позиция России по газу и другим вопросам сотрудничества не мешает белорусским чиновникам продолжать мечтать, — иронизирует автор комментария, политолог Валерия Костюгова. — Теперь Беларусь предлагает переходить в ЕАЭС к проектному принципу. Это замечательная инициатива». Евразийские чиновники определили некоторое количество проектов, на которые предлагают потратить 200 млрд долларов за 5 лет инвесторам и бизнесу, но «в основном – российскому правительству», резюмируется в обзоре.



