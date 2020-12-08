Главред TUT.BY Золотова на вручении международной премии имени Павла Шеремета: Я не могу быть счастлива…

Белорусский портал TUT.BY получил международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества “Восточного партнерства”. Вручение премии происходило во время 12-й ежегодной Ассамблеи 8 декабря онлайн, сообщает пресс-служба ОО “Белорусская ассоциация журналистов”.

Людмила Шеремет, мама Павла Шеремета, процитировала слова сына о профессии журналиста: “Главное, что хочу донести – это миссию нашей профессии. Что журналистика – это один из ключевых общественных институтов. Мы – зеркало этой жизни. Без сильных медиа невозможно сильное государство”.

“Сегодня в моей стране надо иметь огромное мужество, чтобы быть честным журналистом, выполнять свой долг. Журналисты стали мишенью, и тем не менее они остаются со своим народом и выполняют свой профессиональный долг. Если бы был жив Павел, он бы гордился своим народом и нашими журналистами”, – подчеркнула Людмила Шеремет.

Марина Золотова, главный редактор TUT.BY, в своем выступлении на вручении премии сказала, что редакция посвящает эту награду Катерине Борисевич и всем журналистам, которые пострадали в результате преследования со стороны действующей власти, и отметила, что большая честь получить эту награду, но это не делает ее счастливой, потому что в стране развернуты масштабные репрессии против журналистов, против граждан страны, которые не согласны с властью Лукашенко.

“Для нас большая честь получить эту награду. А для меня большая честь представлять на форуме TUT.BY – отличную команду крутых ребят. TUT.BY заслужил эту награду. Каждый из наших коллег – журналисты, фотографы, операторы, редакторы, соцсети, ребята из других отделов, которые постоянно помогали и помогают редакции. Каждый день, несмотря на задержания, репрессии и прочие неприятности, мы упрямо делали свою работу. И будем продолжать ее делать.

Часть этой награды принадлежит нашей аудитории. Наши читатели и зрители каждый день сообщают нам важную информацию, уточняют детали, присылают фото и видео, отвечают на наши вопросы. Они делают TUT.BY вместе с нами. А еще они очень здорово нас поддерживают в это непростое время. Сплотилось и все независимое журналистское сообщество Беларуси. Солидарность – то, что делает нас сильнее.

К сожалению, я не могу сказать, что я счастлива получить эту награду. Я не могу быть счастлива, потому что прямо сейчас в СИЗО на улице Володарского в Минске находится журналистка TUT.BY Катя Борисевич. Она написала о том, что парень, ставший очередной жертвой насилия в нашей стране, был трезв, в то время как власти утверждают обратное. Ее обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. В итоге наша Катя в тюрьме, как и доктор, сообщивший ей эти данные. А те, кто до смерти избил Романа Бондаренко, на свободе. По факту гибели Романа даже не возбуждено уголовное дело! Как и по другим фактам гибели людей в Беларуси после событий 9 августа, а также по фактам применения насилия по отношению к мирным протестующим. Зато сегодня два года колонии получил парень, который нанес надпись «Не забудем» на месте стихийного мемориала в память о погибшем в Минске вечером 10 августа.

Я не могу быть счастлива, потому что прямо сейчас в тюрьмах Беларуси находится 6 журналистов, из них трое – по обвинению в уголовных преступлениях. А всего за 4 месяца со дня выборов в Беларуси журналисты задерживались почти 380 раз. Их задерживают за то, что они выполняют свою работу – освещают события, которые происходят в стране. А их обвиняют в участии в несанкционированных мероприятиях и присуждают сутки административного ареста. Как правило, 15 суток.

Я не могу быть счастлива, потому что в Беларуси сегодня заблокирован доступ к десяткам популярных интернет-ресурсов, независимые издания не могут печататься, а журналистов иностранных СМИ лишили аккредитаций. Сам TUT.BY суд 3 декабря лишил статуса СМИ. Впрочем, это не мешает нам оставаться самым популярным белорусским интернет-ресурсом. Наш охват – 65% белорусской интернет-аудитории.

Власти Беларуси ведут настоящую войну против независимой журналистики, потому что не хотят, чтобы жители узнавали о том, что происходит в стране. Но немного странно бороться с распространением информации в 2020 году, когда кругом есть тысячи людей с телефонами, которые добросовестно фиксируют происходящее.

И, наконец, самое главное.

Я не могу быть счастлива, потому что белорусов цинично лишили права выбора – их не пускали в избирательные комиссии и на избирательные участки в качестве наблюдателей, сильных кандидатов либо бросили в тюрьму, либо вынудили уехать из страны, а сами результаты выборов вызывают большие сомнения.

С 9 августа в Беларуси было задержано более 30 тысяч человек, тысячи были избиты, по крайней мере четыре человека погибли. Многие вынуждены были уйти с работы и даже уехать из Беларуси.

Закон перестал работать в нашей стране, он используется только тогда, когда надо защитить представителя власти или силовика.

Но есть вещи, которые вселяют надежду и оптимизм.

Граждане нашей страны больше не хотят мириться с произволом. На наших глазах выросла нация, сформировалось настоящее гражданское общество, где каждый член представляет собой ценность. Мы поняли, что наш народ уже давно перерос свою власть. Только власть еще этого не поняла.

Несмотря не все неприятности, мы рады, что живем и работаем в уникальный исторический момент. И наша главная задача сейчас – зафиксировать его максимально точно. Поэтому, конечно, мы будем продолжать делать свою работу”, – сказала Марина Золотова в своем выступлении.

“Для нас важно, чтобы события в Беларуси оставались в повестке дня в других странах. Я понимаю, что в мире существует много других важных вызовов, тот же коронавирус, но Беларусь сейчас в критической ситуации и нам надо ваше внимание”, – ответила главред TUT.BY на вопрос о том, как международное сообщество может помочь Беларуси сечас.

Премией имени Шеремета четвертый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран – членов “Восточного партнерства”. Награда названа в честь погибшего в июле 2016 года журналиста Павла Шеремета “в знак признания его выдающегося вклада в дело продвижения вопросов о правах человека и свободы слова”.

Ранее премии получили крымский журналист Николай Семена, независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, молдавская журналистка Наталья Морарь и организации RISE Moldova – сообщество журналистов-расследователей.

Также премию гражданского общества ФГО “Восточного партнерства” в этом году получил Андрей Стрижак, один из координаторов фонда BYHelp.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко содержится под стражей до 19 декабря, Кузьменко – под домашним арестом и с электронным браслетом, а Дугарь отпущена под залог. Павел Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском.



