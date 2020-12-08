Александр Класковский: Ход конем

Лукашенко в Столбцах предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Пожалуй, этот ход конем задуман не только для того, чтобы заткнуть рот врагам, твердящим, что ВНС не прописано в Основном законе, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

Показательно, что Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, повысить их роль. Мол, «нужен орган, который бы всех стабилизировал».

Не исключено, что таким образом он готовит себе запасной аэродром на случай, если обстоятельства прижмут настолько, что действительно придется заняться транзитом власти.

Тогда один из вариантов – стать во главе этого «органа органов», постоянно действующего ВНС, превратиться в этакого белорусского аятоллу.

Но то, что Лукашенко таким образом подстилает себе соломки, не означает, что он так вот сразу и легко расстанется со своим нынешним креслом.

Путин тоже вон мудрил, ходили разговоры, что станет во главе Госсовета, Совбеза или чего-то в этом роде, а в итоге тот решил не мудрствовать лукаво и просто обнулил себе сроки.

И если Лукашенко задавит протесты, кое-как отбоярится от наседающего с транзитом Кремля, то вполне может тоже обнулить себе нынешнюю каденцию под маркой того, что Конституция-то новая. А там-де видно будет.

Лукашенко слишком прирос к своему креслу и слишком боится любых новаций, чтобы легко пойти на эксперимент со сменой амплуа.

Другое дело, что он еще никогда не попадал в такую аховую ситуацию, как сейчас. Вот и приходится изобретать новые подпорки, нащупывать пути отступления на крайний случай.



