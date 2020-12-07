ЗВР Беларуси в ноябре снизились более чем на $100 млн

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили $7376,3 млн.

За ноябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на $109,2 млн. или на 1,5% после роста в октябре на $164,2 млн.

«В ноябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $388 млн. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”, а также поступление иностранной валюты в бюджет», – говорится в комментарии Нацбанка.



