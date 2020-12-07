Вадим Можейко: Продолжается символическая борьба за город

Мы наблюдаем позиционную войну, когда ни одна из сторон не готова отступать и одновременно не способна добиться однозначной победы. Но власти продолжают совершать ошибки.

Более 300 человек были задержаны на Маршах воли, которые прошли 6 декабря по всей Беларуси. Это много или мало? Оправдывает ли себя дворовая тактика протестов или нет?

На вопросы Thinktanks.by ответил аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

– Марш показал устойчивость протеста и подтвердил полезность для протестующих нового формата – собираться по дворам: во-первых, он позволяет сокращать количество задержанных. То есть повышает уровень безопасности. А во-вторых, способствует развитию местных сообществ, что имеет стратегическое значение в перспективе, даже независимо от дальнейшего хода протестов. Более того, когда придет время снова собирать общегородские марши, опыт локальных встреч окажется очень полезным: люди уже знают, когда и с кем собираться.

– Светлана Алексиевич говорит о «накоплении гнева». Как вы оцениваете нынешнее состояние общества?

– Можно по-разному оценивать состояние общества и использовать при этом разные термины. Безусловно, мы наблюдаем позиционную войну, когда ни одна из сторон не готова отступать и одновременно не способна добиться однозначной победы. Сейчас происходит фиксация патовой ситуации.

Но при этом очень важно не сделать проигрышный ход. С этой задачей протестующие справляются куда лучше, а власти продолжают совершать ошибки: происходят сливы аудиопереговоров и видеозаписей с камер силовиков, а это значит, что власти не способны обеспечить собственную безопасность.

Или вообще происходят катастрофические вещи, как убийство Романа Бондаренко, когда собственными действиями власти только провоцируют протесты.

Кроме того, продолжается символическая борьба за город. Власти развешивают красно-зеленые флаги во всех возможных и невозможных местах, одновременно активизируя борьбу с красно-белой символикой. Происходит углубление правового дефолта, когда считается одиночным пикетом бело-красно-белый флаг, вывешенный в глубине квартиры. Подобная тактика приводит к ошибочным действиям: власть все равно не уберет всю бело-красно-белую символику, и уж тем более не заставит народ полюбить красно-зеленый флаг.

– Приход холодов и наступление коронавируса уменьшило количество протестующих, выходящих на улицы. По какому сценарию может развиваться противостояние дальше?

– Я думаю, что перед Новым годом, помимо локальных акций, возобновятся и общегородские протесты. Во всяком случае, подобные планы уже озвучивались в соцсетях, к тому же, логично ожидать активизации протеста накануне нового года.

Новогодние праздники также неизбежно станут протестным очагом. Традиционно по всей стране проходят и массовые мероприятия, и уличные гуляния; будет выглядеть весьма странно, если власти решат запретить Новый год.

Такими мне представляются ближайшие очаги напряжения.

Безусловно, сейчас мы не видим настолько массовых протестов, как 16 августа, однако сами протестные настроения никуда не делись – люди просто ищут другие формы протеста. А с появлением дополнительных поводов народ включает дополнительную мобилизацию.

Сейчас протест ориентирован не на краткосрочную борьбу, а на длительное противостояние: все усилия направлены на горизонт не в несколько недель, а на несколько месяцев вперед. Люди готовятся к затяжной длительной борьбе.

Да и Светлана Тихановская, Координационный совет, телеграм-каналы сосредоточили свои усилия на долгосрочных вещах, на создании инфраструктуры: фондов солидарности, или своеобразных протопрофсоюзов, по поддержке медиков, силовиков, рабочих. И сосредоточились на мерах экономического воздействия на режим, рассчитывая, что третий пакет санкций со стороны Евросоюза может внести раскол в ряды властных элит.

– Кстати, платформа Голос провела опрос на тему, как белорусы относятся к отключению страны от системы SWIFT: 66% опрошенных выступили за отключение. Как вы относитесь к такой мере?

– Я все-таки не экономист, поэтому не могу однозначно прокомментировать возможное отключение Беларуси от системы SWIFT. Но я рассматриваю такую вероятность в той степени, как и европейское эмбарго на нефтепродукты из Беларуси. Мировая история знает только несколько случаев, когда страну отключали от SWIFT, как в случае с Ираном, который разрабатывал ядерное оружие. Ситуация в Беларуси крайне тяжелая, но речи о ядерной войне не идет. Поэтому я процентов на 99 уверен, что SWIFT не отключают. Не буду оценивать – плохо это или хорошо. Такова данность. А это значит, что все свои усилия надо сконцентрировать на тех шагах, перспективы реализации которых более реалистичны.



