В Швеции обнаружен необычный клад серебра викингов

Клад, относящийся к эпохе викингов, был обнаружен в старинном здании в Швеции и это открытие специалистами описывается как «очень необычное». Клад серебряных ожерелий, браслетов и монет был обнаружен недалеко от Стокгольма на древней ферме, обнаруженной в 2019 году. На этом месте были найдны свидетельства существования доисторической фермы тысячелетней давности, а в августе 2020 года археологи сообщили об обнаружении утвари, датируемой 400-550 годами. А недавно там же был найден редкий клад древних серебряных артефактов и монет викингов, «превосходящих все ожидания».

Участок площадью 8000 квадратных метров расположен в отдаленной прибрежной бухте и в настоящее время там ведутся раскопки в рамках подготовки к городскому строительству. Однако, как оказалось, еще в железном веке это место было «доисторической фермой викингов» и исследователи уже обнаружили слои древних жилищ из разных исторических эпох.

В одном из домов была найдена глиняная урна, что было относительно предсказуемо при раскопках. Однако дальнейший анализ ее содержимого показал, что в урне хранился редкий клад из серебряных браслетов, ожерелий и серебряных монет викингов из разных стран. Исследователи говорят, что найти такие серебряные сокровища в жилом доме очень необычно и это значительно увеличивает редкость находки.

Так, в кладе, в частности, находилось пять арабских серебряных монет, называемых «дирхемами». Одна из европейских серебряных монет была отчеканена во французском городе Руан, что тоже является редкостью для этих мест. Более того, эта французская монета выделяется еще и тем, что датируется 10 веком и до сих пор специалисты видели только два старых рисунка.

Исследователи заявили, что классическая интерпретация того, как этот серебряный клад и подобные находки были захоронены, заключается в том, что люди быстро прятали свои ценности в трудные времена. Однако в данном случае ученые считают ее сомнительной, полагая, что хотя клад, скорее всего, был впервые захоронен в 11 веке нашей эры, существуют явные признаки того, что клад был закопан и снова выкопан.

В эпоху викингов нордические воины, конкистадоры, торговцы и дипломаты много путешествовали по Европе. Однако следует помнить, что подавляющее большинство населения были фермерами и могли только мечтать о мече. По словам специалистов, серебро было «настоящей валютой эпохи викингов» и товары оплачивались серебром по весу. При торговых переговорах необходимое количество серебра просто отрубалось от слитка. Но это новое открытие включает в себя красиво обработанные серебряные ожерелья викингов.

Свидетельства деятельности викингов за границей во многом подтверждаются находкой серебряных кладов из далеких мест, что увеличивает загадку того, почему иностранные монеты были найдены на древней шведской ферме. Возможно, кто-то, кто путешествовал за границу, платил фермерам за их товары серебром, но могло случиться так, что фермеры в Виггбихольме бросили свои мотыги и подняли мечи, а затем отправились за границу с летними набегами.



