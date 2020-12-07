В Кишиневе на многотысячной акции протеста сторонников Майи Санду потребовали ее досрочной инаугурации

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Молдавия
Фото http://classic.newsru.com

В воскресенье на площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева состоялась акция протеста сторонников избранного президента Майи Санду. Ее участники потребовали, чтобы избранный президент вступила в должность раньше намеченного срока, передает корреспондент “Интерфакса”.

“Мы требуем вступления в должность избранного президента Майи Санду 10 декабря, сразу после утверждения Конституционным судом результатов президентских выборов. В этот день правительство должно подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным выборам”, – заявил на митинге вице-председатель парламента и оппозиционной партии “Платформа DA” Александр Слусарь.

Участники акции приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В резолюции на правительство возлагается ответственность за “катастрофическую социально-экономическую ситуацию” и отсутствие “эффективных мер против пандемии коронавируса”.

“Мы требуем срочно распустить парламент. Избранный президент должен принять решение в соответствие с положениями Конституции. Дата досрочных парламентских выборов должна быть назначена президентом после консультаций с политическими партиями”, – говорится в резолюции. Авторы обращения также потребовали аннулировать пакет законов, который был принят на этой неделе коалицией Игоря Додона и Илана Шора.

Вице-председатель партии PAS Игорь Гросу обвинил Додона и беглого молдавского олигарха Илана Шора в попытке “украсть победу”. “Не позволим! Только досрочные выборы, только роспуск парламента!” – сказал Гросу. Он подчеркнул, что этого можно добиться только через отставку правительства. “Премьер-министр должен продемонстрировать, что он мужчина! Он должен подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам, к очищению общества от бандитов в парламенте. Эти депутаты должны общаться только с прокурорами!”, – подчеркнул Гросу.

Сама Санду на акции также потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента. “Мы должны добиться немедленного роспуска парламента и досрочных выборов. Сделать это необходимо через отставку правительства”, – заявила она.

Митинг начался с исполнения государственного гимна Молдавии. На площади собралось несколько тысяч человек. Своих сторонников призвала к протесту не только партия Санду “Действие и солидарность” (PAS), но и другие оппозиционные партии – “Платформа DA”, “Наша партия”, Демпартия, Pro Moldova. Они выступают против нового парламентского большинства, которое негласно создали Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и партия “Шор”, а также группа депутатов, вышедших из Демпартии. Движение через центр города было перекрыто. Участники акции протеста заполнили центральную площадь Кишинева, а также прилегающий проспект имени Штефана чел Маре. Они скандировали “Отставка!”, “Досрочные выборы!”, “Мы не уступим!”, “Долой Додона!”, “Долой воров, долой коррупцию!”. Все митингующие были в масках и соблюдали меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Здание правительства было окружено кордоном полиции. На лестнице у центрального входа в здание столи несколько сотен полицейских, чтобы не допустить сюда протестующих. Митинг прошел мирно, полиция не вмешивалась в действия манифестантов.

Организаторы митинга утверждают, что в манифестации в воскресенье приняли участие более 50 тыс. человек.

Кроме того, по их данным, многие не смогли доехать, так как полиция не пустила их в Кишинев. В частности, на окраинах молдавской столицы на обочинах припаркованы десятки тракторов, на которых в город хотели приехать фермеры, чтобы присоединиться к акции протеста.

Манифестация продолжалась два часа и завершилась мирно.

Напомним, в ходе выборов президента в Молдавии 15 ноября лидер партии “Действие и солидарность”, экс-премьер Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон – 42,28%.

Полномочия Додона истекают 23 декабря этого года. Инаугурация нового президента запланирована на 24 декабря. Санду станет первой женщиной на посту президента Молдавии.


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