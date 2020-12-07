В ЕС утвердили режим санкций за нарушения прав человека

Европейские дипломаты взяли за основу американский «акт Магнитского».

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза приняли решение о введении санкций за нарушение прав человека. Дипломаты взяли за основу американский «акт Магнитского». Сергей Магнитский – убитый в России адвокат, разоблачивший случаи коррупции в российской администрации.

Согласно новым санкциям, лицам, которые будут признаны виновными в нарушении прав человека, будет запрещён въезд в Европейски союз. Их финансовые активы в Европе будут заморожены.

Длительное время европейские дипломаты не могли достигнуть соглашения по такого рода санкциям. По примеру США – речь идёт об «акте Магнитского» – страны Балтии и Великобритания ввели подобные ограничения, но на европейском уровне переговоры зашли в тупик. Некоторые дипломаты говорили, что причиной являлось сопротивление некоторых стран и очевидное обращение к России.

Работы над проектом санкций начались в конце прошлого года, когда было принято решение перестать называть европейские санкции «ограничениями Магнитского».

Часть дипломатов поясняет, что европейские санкции не будут ограничены только Россией, они будут глобальными. Евросоюз сможет повлиять как на Ближний, так и Дальний Восток, Африку или Южную Америку.



