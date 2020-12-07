С января у каждого белоруса появится личный электронный кабинет. Зачем он нужен

С 1 января 2021 года у каждого белоруса будет личный электронный кабинет. Для чего он нужен и как им пользоваться, выясняло «Минск-Новости».

Появится он у нас автоматически. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде. Создаваться будет на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг. Основанием станет паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.

Е-кабинет представляет собой веб-интерфейс доступа к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Активируется он с момента первичного входа пользователя со строгой аутентификацией, то есть с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого потребуется либо ID-карта, либо непосредственно ЭЦП. Она выглядит как USB-носитель, который можно получить в Национальном центре электронных услуг или любом из 45 регистрационных центров по всей республике.

Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное — сэкономит время.

Как облегчит жизнь

Уже сегодня у некоторых белорусов есть личные электронные кабинеты на едином портале электронных услуг portal.gov.by, где сосредоточено 164 сервиса: 114 электронных услуг и 50 административных процедур. И их число постоянно растет.

Пользователь авторизуется по электронной почте, уникальному идентификатору или ЭЦП и заходит в свой е-кабинет. В зависимости от уровня авторизации доступны те или иные электронные сервисы. Затем выбирает нужный, оплачивает, если того требуют условия, и получает сервис без похода по инстанциям.

Подобный алгоритм действий сохранят и в обновленном личном кабинете. Однако в связи с тем, что он будет взаимосвязан с ID-картой, е-кабинет переведут на единую платформу для системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращенно «АПК-платформа». На нее же к 1 января 2021 года будут перенесены пять административных процедур и пять электронных услуг. Это самые популярные сервисы, которые больше всего востребованы на portal.gov.by. Параллельно они будут доступны и на прежнем ресурсе.

Так, из личного электронного кабинета можно будет встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишне уплаченные таможенные платежи, зарегистрироваться при временном въезде в Беларусь, а также получить сведения для проверки благонадежности деловой репутации; информацию о правах и об ограничениях прав на капитальное строение, здание, сооружение; сведения о плательщиках и об иных обязанных лицах, не составляющие налоговую тайну.

Кстати, один из популярных электронных сервисов на сегодня — регистрация иностранного гражданина, временно пребывающего в Республике Беларусь. Передать данные для этой процедуры можно в электронном виде, не обращаясь лично в органы внутренних дел, и, что немаловажно, бесплатно.

По статистике МВД, такой возможностью в 2019-м воспользовался каждый десятый иностранец, прибывший в Беларусь и обратившийся за регистрацией. Самыми активными стали жители Израиля, Германии, США, Италии, Турции, Польши, Китая, Грузии, Франции, Великобритании и Испании.

Насколько это безопасно

Личные данные надежно защищены. Для этого используется технология шифрования каналов данных, а сама информация хранится в серьезно защищенных базах. Таким образом, утечка практически невозможна. Единственный, кто может разгласить персональные данные, — это лицо, непосредственно их получающее. То есть вы сами.

Посетить е-кабинет сможет только его владелец. Для того чтобы авторизоваться на едином портале электронных услуг в личном кабинете с помощью ID-карты, пользователю понадобятся специальный считыватель, который подключается к компьютеру, и бесплатная клиентская программа. При входе на портал потребуется ввод ПИН-кода. Все это продиктовано безопасностью белорусской криптографии. В перспективе в качестве считывателя можно будет использовать мобильный телефон.

Основным инструментом остается электронная цифровая подпись, привязанная к ID-карте. Это аналог собственноручной подписи. Она придает юридическую силу любому электронному документу и позволяет совершать юридически значимые действия во многих информационных системах: использовать электронный документооборот, регистрировать предприятия и индивидуальных предпринимателей, подавать налоговые декларации и отчеты, совершать покупки на электронных торговых площадках, пользоваться интернет-банкингом и многое другое. Например, с помощью электронной подписи без посещения местного исполкома можно зарегистрировать магазин или интернет-магазин в Торговом реестре Республики Беларусь. Также онлайн можно подать заявление на внесение сведений в Реестр бытовых услуг. Переведены в электронный формат и услуги в сфере таможенного декларирования. Существует также электронная услуга по отовариванию электронных рецептов для коммерческих аптечных сетей.

Татьяна Ускова, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг:

— Оказывать электронные услуги и административные процедуры, а также идентифицировать пользователей ID-карт позволяет Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система. Ее создание — важный шаг к развитию электронного правительства, которое в цифровом мире станет связующим звеном между гражданами, бизнесом и государством.

Получить электронную цифровую подпись может гражданин Беларуси, иностранец, а также представитель любого белорусского предприятия в одном из регистрационных центров Государственной системы управления открытыми ключами. Это 45 точек по всей стране.

Планируется, что до 2024 года на «АПК-Платформу» переведут и другие электронные сервисы.

Фото предоставлены НЦЭУ



