Новые выборы за 45-60 дней. Концепция офиса Светланы Тихановской

По белорусским законам досрочные выборы можно провести в случае добровольной отставки президента, освобождения или смещения президента с должности парламентом. Новые выборы должны пройти минимум через 30 дней, а максимум – через 70 дней после открытия «вакансии» президента. В нынешних реалиях подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней.

С выборами в Беларуси есть несколько политических и технических проблем. В Беларуси много лет жестоко подавляли свободу слова и собраний. А непосредственно на выборах было очень много фальсификаций и нарушений вроде недопуска наблюдателей. Но многие проблемы решатся сами собой, если будет политическая воля к проведению честных выборов.

Есть еще одна хорошая новость: главный вопрос не в том, как написаны Конституция и Избирательный кодекс. Проблема в том, как они применяются. А значит для решения основных проблем достаточно изменить подзаконные акты (положения и инструкции ЦИК), а не целые законы. Важно также доверие к избирательным органам, а выборы должны проводиться не для власти и не для кандидатов, а для людей. Офис Светланы Тихановской подготовил список того, что нужно сделать. Этот документ создан на основе рекомендаций белорусских экспертов, имеющих международный опыт наблюдения за выборами.

10 принципов новых выборов:

Дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов.

2. Повысить приоритет местных сообществ (дворовых/домовых) в составе избирательных комиссий.

3. Сменить цель работы комиссий с поиска недостоверных подписей на поиск действительных.

4. Интерпретировать сомнительные случаи в пользу претендентов и избирателей, которые отдали подписи в их поддержку.

5. Проверять подписи публично.

6. Разработать более детальную форму протоколов для учета полученных, выданных и заполненных бюллетеней на всех этапах и для всех форм голосования (досрочное, на дому, на участке).

7. Ограничить досрочное голосование и разрешить наблюдателям исполнять свои функции беспрепятственно и беспрерывно в период досрочного голосования, и/или оборудовать участки необходимыми средствами для круглосуточной видеофиксации.

8. Ввести правило открытого и гласного подсчета голосов: каждый бюллетень показывается всем членам комиссии и всем наблюдателям, при этом громко озвучивается, за кого подан голос.

9. Ввести правило вывешивать протоколы без промедления. И создать техническое решение, чтобы все протоколы публиковались на сайте ЦИК.

10. Не мешать наблюдателям проходить аккредитацию и наблюдать за выборами. Всех зарегистрированных наблюдателей допустить на участки с соблюдением защитных мер от COVID-19. Дать им возможность записывать аудио и видео на участках, не нарушая при этом тайну голосования.

Офис Светланы Тихановской убежден, что внесение этих правил в положения и инструкции нового ЦИК позволит провести честные и свободные выборы президента Беларуси.



