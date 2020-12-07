Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 7 декабря выздоровели и выписаны 126084 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 148953 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1796 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3449089 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1215 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 67170838 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1537785 человек.



