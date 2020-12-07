Динара Алимбекова: кажется, следующий язык, на котором я заговорю, — шведский или норвежский

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, занявшая четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, рассказала о последних успехах.

Не могу сказать, удивляются ли медалистки тому, что я стала посещать цветочные церемонии. Сегодня я была на них во второй раз в компании шведок и норвежек. Не понимаю, что они говорят на своем языке, и мне кажется, что следующий язык, на котором я заговорю, будет шведский или норвежский. Конечно, это шутка. Очень приятно, когда тебя поздравляют лидеры мирового биатлона и ты имеешь возможность стоять рядом с ними и радоваться своим достижениям. Очень довольна, очень рада и благодарю всех за поддержку. Сообщений очень много, и все они приятные, поэтому спасибо всем огромное. То ли еще будет!

Конечно, я довольна, что мои результаты стабильные и хорошие. Немного расстроена, что не получилось закрыть последнюю мишень в спринте, потому что от спринта зависела стартовая позиция в гонке преследования. Возможно, все к лучшему, и я маленькими шажочками иду к тому, что уже, наверное, неизбежно. Стараюсь не думать о конечном результате и пьедестале, потому что так сложнее настраиваться на гонку, но уже действительно хочется прочувствовать это. На самом деле, гонка преследования мне очень понравилась. Все-таки она отличается от тех гонок, что были раньше, когда мне приходилось стартовать за сороковыми позициями: они начинались сумбурно, стартовала на больших скоростях, так же приходила к стрельбищу, а там уже как пойдет…

Эта гонка показала мне, что лидеры бегают совсем по-другому, у них совершенно другой биатлон: темп перед стрельбищем сбрасываешь, на огневом рубеже думаешь о стрельбе, хватает дыхания, поэтому, как оказалось, гонка преследования — это не о больших скоростях. Мне очень понравилось так грамотно раскладываться. Я хочу еще стартовать именно с лидерами, — цитирует Алимбекову biathlon.by.



