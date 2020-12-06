Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 6 декабря выздоровели и выписаны 124774 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 147157 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1878 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3430515 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1207 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 9.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 66698498 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1531488 человек.



