6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

В нынешнее воскресенье, впрочем, как и во все воскресные дни последних четырех месяцев, прошедших после президентских выборов, жители нашей страны вышли на многочисленные марши протеста против насилия и несправедливости, захлестнувших Беларусь.

С утра в столицу были стянуты значительные силы для подавления предстоящих маршей.

Около 11.00 были закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», в 12.15 они возобновили свою работу.

На площади Независимости и вокруг стелы “Минск – город-герой” силовики возвели защитные ограждения, которые затем сняли за ненадобностью.

На проспекте Независимости перекрывали даже дворы.

Возле Дворца Независимости была сконцентрирована спецтехника.

После полудня жители микрорайонов столицы начали собираться во дворах. Ко времени начала протестных маршей в Минске установилась прекрасная солнечная погода.

Силовики, которые в этот раз, по-видимому, решили изменить тактику и рассредоточились по жилым районам Минска, производили задержания, преследуя протестующих во дворах их домов.

Задержанных доставляли в РУВД столицы.

Жители регионов поддержали протестующих минчан.

Несмотря на многочисленные задержания, атмосфера сегодняшних маршей была возвышенной.

На 17.30 правозащитникам известны имена более 120 задержанных.

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