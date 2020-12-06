6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

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Участница протестов в Минске 6 декабря 2020 года
Участница протестов в Минске 6 декабря 2020 года

В нынешнее воскресенье, впрочем, как и во все воскресные дни последних четырех месяцев, прошедших после президентских выборов, жители нашей страны вышли на многочисленные марши протеста против насилия и несправедливости, захлестнувших Беларусь.

С утра в столицу были стянуты значительные силы для подавления предстоящих маршей.

Около 11.00 были закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», в 12.15 они возобновили свою работу.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

На площади Независимости и вокруг стелы “Минск – город-герой” силовики возвели защитные ограждения, которые затем сняли за ненадобностью.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

На проспекте Независимости перекрывали даже дворы.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

Возле Дворца Независимости была сконцентрирована спецтехника.

После полудня жители микрорайонов столицы начали собираться во дворах. Ко времени начала протестных маршей в Минске установилась прекрасная солнечная погода.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

Силовики, которые в этот раз, по-видимому, решили изменить тактику и рассредоточились по жилым районам Минска, производили задержания, преследуя протестующих во дворах их домов.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

Задержанных доставляли в РУВД столицы.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

Жители регионов поддержали протестующих минчан.

Несмотря на многочисленные задержания, атмосфера сегодняшних маршей была возвышенной.

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

6 декабря 2020 года. Марши протеста по всей стране, разгоны и задержания во дворах. Погода на стороне протестующих. Фоторепортаж

На 17.30 правозащитникам известны имена более 120 задержанных.

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