В Добрушском районе таблетками, оставленными взрослыми в доступном месте, отравились двое школьников – они в реанимации

Два подростка из Добрушского района оказались в реанимации областной детской больницы после приема больших доз таблеток-миорелаксантов, сообщает “Добрушскі край”.

Пятиклассница одной из школ райцентра 1 декабря вернулась после обеда с занятий. Ее старшая сестра-школьница, которая в это время находилась дома из-за простуды, отдыхала в другой комнате. Десятилетний подросток зашел в кухню и увидел там неосмотрительно оставленную матерью на холодильнике бутылочку с таблетками. Родительница принимала их для снятия болей в спине и как противосудорожное средство.

Когда мать, вернувшись вечером с работы, обнаружила лежащую на кровати с расширенными зрачками и не реагирующую на голос и прикосновения младшую дочку, она сразу вызвала медиков. Неотложкой в состоянии медикаментозного сна 10-летняя девочка была оперативно доставлена в районное медучреждение, а затем в областной центр.

Сценарий, по которому в Тереховке спустя два дня отравился таблетками 14-летний подросток, очень схож с приведенным выше. С тем лишь отличием, что принесенными из дома таблетками, которыми поддерживал здоровье и хранил в общедоступном месте отчим, с восьмиклассником «поделился» в школе его друг, ученик седьмого класса.

Через некоторое время после приема большой дозы (по не уточненным данным, школьник выпил 7 таблеток препарата) подростку стало плохо. В тяжелом состоянии он оперативно доставлен каретой скорой помощи в реанимационное отделение областной детской больницы.



