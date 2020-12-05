В Беларуси снова активизировались банковские мошенники. На этот раз они звонят жертвам через Viber

В Беларуси вновь активизировались банковские мошенники. Схема старая: мошенник представляется сотрудником банка и пытается выведать у жертвы данные ее карточки или данные для входа в интернет-банк. Но на этот раз звонят не по телефону, а через Viber. Об этом рассказывают читатели и предупреждает один из банков, также недавно мошенник позвонил и корреспонденту FINANCE.TUT.BY.



– Активизировались мошенники. Представляются Беларусбанком, какой-то общей системой безопасности. Говорят, что была попытка списания денежных средств с моего лицевого счета и прочую чушь. В общем, пытаются разузнать личные данные, остаток счета по карте. Только что и моей подруге звонили, – рассказывает одна из читательниц.



На днях мошенник позвонил в вайбере и корреспонденту FINANCE.TUT.BY. Его аккаунт был подписан как «БПС-БАНК» (правильное название банка – БПС Сбербанк), а номер начинался цифрами +357 (их на первый взгляд можно перепутать с кодом Беларуси +375). Звонивший хотел подтвердить совершение перевода на крупную сумму, а на отказ говорить об этом сказал, что в таком случае подтверждает перевод. Разумеется, никакого перевода, который якобы нужно было подтвердить, не существовало.



О подобных звонках своих клиентов предупреждает и МТБанк. Там пишут, что в последнее время фиксируются попытки вишинга (телефонного мошенничества), в том числе через Viber.

– Злоумышленники, представляясь по телефону работниками служб безопасности различных банков, пытаются получить данные для входа в личный кабинет интернет-банка и мобильного приложения. Еще раз напоминаем, что сотрудник банка не может запрашивать у клиента конфиденциальную информацию, так как все данные уже есть в системе. Поэтому нельзя сообщать кому бы то ни было конфиденциальную информацию: свои паспортные данные, полные реквизиты карты, коды, поступающие на телефонный номер, логин и пароль для входа в интернет- и мобильный банки, – сообщают в банке.





