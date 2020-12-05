Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 5 декабря выздоровели и выписаны 122339 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 145279 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1996 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3398759 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1198 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 65926118 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1519576 человек.



