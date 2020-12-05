Американские ученые сообщили, что диагностика коронавируса теперь возможна с помощью смартфона

Видеокамера обычного смартфона поможет экспресс-диагностике коронавируса. Об этом сообщила группа ученых из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско, подчеркнув, что разработанное ими устройство-тестер совместимо со всеми выпускаемыми серийно гаджетами. О своей разработке ученые рассказали на страницах научного журнала Cell, сообщает TUT.BY со ссылкой на ТАСС.



«Мы разработали простой, по сути, тестер, использование которого освобождает от необходимости задействовать сложное и дорогостоящее оборудование, – подчеркнул ведущий автор разработки, биоинженер из Калифорнийского университета Беркли Дэниел Флетчер. – Наше изобретение показало, что теперь клиницисты могут быстро произвести анализ, взяв обычный мазок из носоглотки, сфотографировать его и поднести к чувствительному датчику тестера».

Флетчер в сотрудничестве с вирусологом Мелани Отт из Института Гладстона Калифорнийского университета в Сан-Франциско и нобелевским лауреатом доктором Дженнифер Дудна около двух лет назад разработал подобную методику экспресс-диагностики ВИЧ практически в бытовых условиях. Начало пандемии коронавируса подвигло ученых на разработку нового гаджета, способного с помощью оптических приборов выявить новые вирусы, в том числе SARS-CoV-2.

Тест, полный цикл которого занимает не более получаса, базируется на так называемой технологии CRISPR-Cas, когда РНК (рибонуклеиновая кислота) обнаруживается напрямую за счет связи с ферментом Cas13, минуя сложную технологию определения ПЦР, применяемую сейчас в большинстве лабораторий мира, отмечается в публикации.

Пока тестирование проходит в два этапа, но ученые на пути создания одноэтапной методики, которая позволит выделять РНК вирус без дополнительной очистки. Анализ не только определит наличие присутствия вируса SARS-CoV-2, но и определит его количество.

«Нам как ученым очень важно иметь представление о количестве вируса в организме испытуемого, – добавляет Отт, – определение ПЦР важно, но это длительный процесс. Мы же стараемся идти по короткой дороге».

Тестер представляет собой корпус с окошком, в котором размещен флуоресцентный детектор, подсвечиваемый лазером. Сверху на линзу помещают смартфон, и процесс поиска вируса начинается, поясняет медик. В планах исследователей адаптировать методику к более широкому обнаружению не только COVID-19, но и других вирусов.

«Упрощение техники тестирования позволит разместить детекторы в аптеках, поликлиниках, в приемных покоях больниц, – уверен Отт, – последнее наше устройство лишено самого телефона, а использует только его видеокамеру, что облегчает и удешевляет тестирование».





