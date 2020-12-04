В Беларуси могут разработать “закон о Telegram”

Замглавы администрации президента Андрей Кунцевич заявил, что соцсети и мессенджеры заменили “традиционные источники информации”, поэтому их нужно регулировать на законодательном уровне, сообщает пресс-служба ОО “Белорусская ассоциация журналистов”.

– Ряд стран не стесняется идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях, – подчеркнул Андрей Кунцевич.

“Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более тысячи телеграм-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тысяч сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права”, – добавил Кунцевич.

Он отметил, что события 2020 года показали, насколько важно иметь не только актуальную законодательную базу, но и нарабатывать соответствующую практику ее применения.

“К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую Министерству информации приходилось сражаться в одиночку. Более того, у администрации президента по-прежнему нет уверенности в том, что мы полностью выстроили этот процесс. Еще раз подчеркну, что в ситуации, когда есть угроза информационной безопасности страны, все без исключения государственные органы обязаны принимать меры к ее защите. При этом по-прежнему считаю недопустимым оставлять без внимания факты, когда под знаменами “свободы слова и демократии” искусственно нагнетается напряженность в обществе, идет целенаправленное натравливание одних белорусов на других”, – заявил Кунцевич.

Напомним, вчера глава Мининформации Игорь Луцкий также заявлял о необходимости изменений в законодательство.

“…Сама по себе изменяющаяся ситуация в медиасфере уже ставит вопрос о нормативных изменениях. Мы видим это на примере Германии, Франции, Великобритании, Австрии, России и других стран. Поэтому в ближайшее время нам необходимо будет создать эффективный механизм быстрого законодательного реагирования на изменения информационной ситуации. Цель – максимально оперативно реагировать на вызовы и угрозы путем совершенствования правовых инструментов”, – сказал министр.



