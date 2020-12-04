Усадьба Радзивиллов в Барановичском районе нашла нового владельца

Архитектурный комплекс дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района продан на повторном аукционе комитета «Брестоблимущество».

Комплекс, имеющий статус историко-культурной ценности, был выставлен на продажу с понижением начальной цены на 80% за Br19,2 тыс. За эту сумму, увеличенную на 5%, его приобрел единственный участник торгов – индивидуальный предприниматель из Минска. Новый собственник, по словам председателя комитета, имеет планы по восстановлению княжеской усадьбы.

В комплекс строений входит двухэтажное капитальное здание площадью 1,6 тыс. кв.м, построенное в 1836 году, столовая с тремя пристройками, котельная. Земельный участок площадью 3,3 га предоставляется в аренду сроком на 50 лет. По условиям продажи новый собственник обязан будет провести реконструкцию (реставрацию) объекта в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, подписать и зарегистрировать в Министерстве культуры охранное обязательство и использовать объект в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию.

Здание бывшего дворца Радзивиллов Барановичский райисполком пытался продать с 2013 года. За это время его стоимость снизилась практически в шесть раз.

Дворец в деревне Полонечка является памятником архитектуры классицизма. Он был построен во второй половине XVIII века по приказу Матея Радзивилла по образу и подобию итальянской виллы Тривулзино. Потомки Радзивиллов жили в Полонечке до 1939 года. После войны во дворце располагалась школа-интернат. С 1999 года он пустует.



