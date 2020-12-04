Трудовой стаж для инвалидов в Беларуси снизится с 1 января 2021 года

В Беларуси с 2021 года люди с инвалидностью смогут претендовать на пенсию по возрасту раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О снижении страхового стажа заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, посещая протезно-ортопедический центр в Минске.

Так, требования к общему стажу для инвалидов I и II группы снизятся на пять лет: для мужчин – с 25 до 20, для женщин – с 20 до 15. Также с 1 января увеличатся размеры социальных пенсий для родителей, более 20 лет ухаживающих за тяжело больными детьми.



