Тихановская направила открытое письмо Папе Римскому Франциску

Светлана Тихановская обратилась с открытым письмом к Папе Римскому Франциску «Братское общество: видение для новой Беларуси», сообщает сайт претендентки на пост президента Беларуси.

В начале письма Светлана Тихановская рассказывает Папе о том, как Беларусь пришла к лету 2020 года. Она констатирует, что травмированное войнами, репрессиями и чернобыльской катастрофой белорусское общество выбрало в 1990-е годы власть, «обещавшую стабильность и безопасность, как оказалось – ценой свободы, права выбора и самостоятельности». На протяжении четверти века белорусы неоднократно пытались изменить несправедливый порядок, однако общество оставалось слишком разобщенным, атомизированным. Парадоксальным образом именно во время пандемии коронавируса белорусский народ ощутил силу солидарности и самоорганизации, особенно на фоне пассивности и безразличия государства. Вдохновленные этим опытом – опытом «братского общества», существующего уже здесь и сейчас, благодаря солидарности и любви, больших перемен, складывающихся из маленьких действий каждого человека, белорусы поверили в будущее и вовлеклись в процесс перемен и в политической сфере. Несмотря на угрозы, давление, преследования, всяческие препоны, в том числе и арест альтернативных кандидатов на президентский пост, они объединились в требовании прозрачных и справедливых выборов.

Власти сначала украли голоса белорусов, а когда те вышли на улицы, чтобы мирно выразить свой протест, подвергли их насилию, унижению и пыткам. Однако общество не стало отвечать на государственную агрессию тем же, вместо этого люди из самых разных социальных и профессиональных групп продолжили протестовать мирно. Светлана Тихановская особо подчеркивает роль женщин в этом процессе. Она цитирует православного и католического епископов Артемия (Кищенко) и Юрия Кособуцкого, которые, говоря о протестующих белорусских женщинах, вспомнили слова апостола Павла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром!»

Светлана Тихановская пишет о том, как белорусские христиане разных конфессий ищут выход из политического кризиса. Служители христианских церквей не перестают призывать к прекращению насилия, освобождению заключенных, началу диалога. Католические, православные и протестантские общины устраивают публичные молитвы о мире в Беларуси в храмах и на улицах, организуют помощь пострадавшим, пытаются наладить контакты между церковью, государством и гражданским обществом. Светлана Тихановская отмечает, что часто верующие различных традиций действуют сообща, молятся и работают вместе.

При этом церкви Беларуси разделяют с остальным обществом те страдания, которые оно переносит в своей борьбе за справедливость. Светлана Тихановская называет в своем письме имена многих священников и верующих, которые стали жертвами государственных репрессий за последние месяцы.

Особое внимание уделено в письме личности архиепископа Тадеуша Кондрусевича, главы Католической церкви в Беларуси, который одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании. Светлана Тихановская подчеркивает роль и значение Тадеуша Кондрусевича как «подлинного посредника», который выступил представителем такой церкви, «которая служит, которая уходит из дома и выходит из своих храмов, выходит из своих сакристий, чтобы сопровождать жизнь, поддерживать надежду, быть знаком единства, строить мосты, разрушать стены, сеять семена примирения».

Несмотря на все давление, белорусский протест сохраняет свой ненасильственный характер. Светлана Тихановская завершает свое обращение к Папе вопросами и просьбой возвысить свой голос: «Сможет ли голос церкви и голос народа пробиться через бронированные стекла автомобилей, через щиты милиции, через отключенный интернет? Какое пророческое слово имеет силу разрушить эти стены и построить мосты? От имени белорусского народа мы просим Ваших святых молитв и Вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением».



