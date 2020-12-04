С 4 декабря прекращено оказание плановой медпомощи в поликлиниках Минска

С 4 декабря временно прекращается оказание некоторых видов плановой медпомощи в поликлиниках столицы. Это закреплено приказом Мингорисполкома от 03.12.2020 № 632 «О прекращении оказания плановой медицинской помощи в городских поликлиниках», сообщили «Минск-Новости» в Минздраве.

При этом оказание экстренной травматолого-хирургической помощи в городских поликлиниках будет осуществляться в установленном режиме.

На медико-социальную экспертизу будут направлять пациентов в периоде временной нетрудоспособности и лиц трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности.

Диспансерное наблюдение по беременности организовано в городских поликлиниках с сокращением посещений пациентами женских консультаций, однако учитывая индивидуальные факторы риска по перинатальным и материнским осложнениям (внесены корректировки в планы ведения беременности). Работа школ по подготовке к беременности и родам организована в онлайн-формате.

Для контроля за уровнем заболеваемости коронавирусом в столице принят ряд дополнительных мер:

— с 4 декабря вызов врача на дом в городских поликлиниках возможен до 18:00, график работы медучреждений изменен;

— для оказания помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и повышенной температурой сформированы контактные бригады для приема в поликлинике и на дому;

— для работы в контактных центрах задействованы врачи-специалисты (неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие);

— студенты Белорусского государственного медицинского университета направлены в поликлиники для работы на условиях полной занятости.



