Рейтинг барьеров для деловой активности в Беларуси

В Топ-5 препятствий для повышения деловой активности вошли экономическая неопределенность, макроэкономическая нестабильность, низкий спрос, недоверие к правовой системе, неплатежи.

Об этом говорится в опубликованном Исследовательским центром ИПМ ежемесячном мониторинге «Бизнес в Беларуси» за ноябрь 2020 года.

В мониторинге сообщается, что наиболее существенными препятствиями для роста деловой активности в Беларуси в ноябре остаются экономическая неопределенность (67.4% респондентов назвала ее в числе пяти ключевых препятствий) и макроэкономическая нестабильность (62.2%); первое и второе места поменялись местами по сравнению с октябрем.

Негативное влияние данных факторов на экономическую среду остается крайне высоким несмотря на относительную стабилизацию ситуации на денежном рынке – инфляционные ожидания бизнеса остаются высокими, о чем свидетельствуют как наши опросы, так и опросы Национального банка.

Третье и четвертое места в «пятерке» барьеров для повышения деловой активности тоже поменялись местами: на третье место в ноябре вышел низкий спрос (упомянут 49.6% респондентов), а недоверие к правовой системе оказалось на четвертом месте по значимости (43.5% респондентов включили данную проблему, обусловленную текущим политическим кризисом, в свой топ-5 барьеров).

Замкнули пятерку препятствий для расширения деловой активности финансовые проблемы (высокая кредиторская задолженность и неплатежи) – 39.4%. В октябре этот барьер отмечали 34.7% респондентов, и он был на 7 месте по значимости.

Вариант «другое» выбирали 8.4% от общего числа респондентов (как и в октябре, это в основном компании из торговли и сферы услуг). Названные варианты включали: (1) растущая конкуренция, (2) сжимающийся портфель инвестиций, (3) доступ к кредитным ресурсам, (4) политическая ситуация в стране (5) covid-19 (выбрало 3 респондента), (5) собственник бизнеса – узкое место, (6) необоснованное повышение цены от поставщика, (7) массовая экономическая и юридическая безграмотность руководства компаний, (8) давление со стороны контролирующих органов, (9) низкая платежеспособность населения.

Как отмечается в мониторинге, по сравнению с предыдущим месяцем, реже упоминалось давление со стороны контролирующих органов (трижды в октябре и один раз сейчас) и политический кризис (дважды в октябре, один раз в нынешней волне опроса). Так или иначе, эти проблемы, как и влияние второй волны пандемии covid-19, проявляются в остальных препятствиях для расширения бизнес-активности, в частности, неопределенности экономической ситуации и недоверии к правовой системе.



