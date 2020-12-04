“Прошу, не казните совсем жестко”. Марина Арзамасова объявила о прерывании профессиональной деятельности

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила о приостановке карьеры “на долгое время” и объяснила это решение. Ранее спортсменка была уличена в применении допинга.

Друзья, с сожалением сообщаю.⠀Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и, к сожалению, не в мою пользу. Athletic Integrity Unit опубликуют эту информации в ближайшее время. Мы провели большую работу по сбору доказательств, но, по мнению экспертов, мои доводы оказались неубедительными.

Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем. Что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализы препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердили наличие запрещенного вещества. Но, по мнению экспертов, и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию (прежде проконсультируюсь с юристами).

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Все расследование длилось 1 год 4 месяца и стоило много тысяч евро. Плюс все мои нервы, слезы и болезни по этому поводу. Я оказалась полностью сломлена последние месяцы, когда пришло уведомление о том, что мои доказательства не имеют значения. Из-за этого внутреннего слома я не смогла отстоять свою ценность, поддалась давлению.

Все события последних месяцев моей жизни — это череда каких-то импульсивных мыслей и действий. Я постоянно чего-то боялась. А сегодня я увольняюсь из армии, но радуюсь более чем 20 годам спорта, которые ничем не заменить.

Я уже живу с этим вердиктом 5 дней: достаточно, чтобы держаться на людях. Но больше меня это не сломит. Я принимаю такой вариант развития событий. Смещаю свое внимание со своих тренировок на работу.

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За эти месяцы большое количество недовольных комментариев меня закалило, конечно. Но прошу вас, не казните совсем жестко, мне сейчас и так очень не просто, — написала Арзамасова в инстаграме.



