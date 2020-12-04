Преподаватели физкультуры и спорта в 2021-м будут получать пособие на оздоровление

Размер выплаты составит 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.

Соответствующее постановление Совета Министров № 675 от 25 ноября 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Документ вносит изменение в постановление правительства от 15 июня № 342 о единовременных выплатах на оздоровление к отпуску педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Теперь пособие на оздоровление будет выплачиваться также «работникам, занимающимся педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций». Постановление вступит в силу 1 января 2021 года.



