Помнится, летом на страницах газеты была опубликована статья «Как я бросил курить». Ее автор, кажется, бывший сотрудник органов внутренних дел, поведал о том, как он завязал с курением. Вот и я решил порассуждать об этой злободневной проблеме, рассказать, как я отказался от табачного дыма.

В школьные годы не держал в руках ни одной сигареты. Когда служил в армии, тем, кто не курил, выдавали сахар, и у меня он всегда лежал на тумбочке, я даже делился с друзьями.

Но вот вернулся в родные края, начал работать, получать зарплату. И нет-нет да и стал в компании ребят выкуривать сигарету-другую. Постепенно это вошло в привычку. Мне никто не говорил: «Бросай курить!» – а сам как-то и не задумывался. Все получилось позже само собой.

Однажды во время перекура так затянулся, что закружилась голова. Состояние было такое – описать невозможно. Когда это не совсем приятное ощущение отступило, я вытащил из кармана сигареты, спички, отдал коллегам и объявил: «С этого момента бросаю курить и употреблять алкоголь». Это вызвало у присутствовавших дружный смех, наверное, они приняли мои слова за шутку, а зря. После того дня я не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни капли спиртного, хотя прошло, не поверите, сорок пять лет!

Замечу: в первые недели две мне почему-то очень хотелось спать, наверное, такой была реакция организма на резкий отказ от табака.

Знаю людей, которые могли не курить длительное время, но затем срывались и возвращались к старым увлечениям – курить и пропускать рюмочку-другую. Я же себе этого ни разу не позволил. Скажу честно: если б я предстал перед своей женой Лидой с сигаретой в зубах или рюмкой спиртного руке, сгорел бы от стыда, провалился бы сквозь землю. Возможно, благодаря нашему с ней здоровому образу жизни сложилась нормальная семья. Я получил образование. Мы воспитали троих детей, есть внуки, правнуки. Когда они все собираются в родительском доме, мы с Лидой в свои 80 лет радуемся, как дети.

Все это я рассказал не для того, чтобы представить себя перед читателями белым и пушистым. А для того, чтобы те, кто оказался в плену табачной и алкогольной зависимости, призадумались и приняли раз и навсегда разумное решение: распрощались с пагубной привычкой.

Иосиф Иванович НАЛИВАЙКО, житель д.Мазолово Мстиславского района.

Публикация – из № 96 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



