Первый блок БелАЭС планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования

Первый энергоблок Белорусской АЭС планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования. Такую информацию разместило Министерство энергетики в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

“В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена”, – проинформировали в Минэнерго.

Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту “АЭС-2006” вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации “Росатом”.



