Ни Запад, ни Восток не виновны в том, что вот уже четвертый месяц происходит в Беларуси …

Четвертый месяц в Беларуси продолжаются массовые протестные акции. Лукашенко и его хорошо прикормленные чиновники изо дня в день повторяют одно и то же: над страной нависла угроза извне. Мол, Польша, Литва, а также Украина, страны Западной Европы и США подогревают наших граждан для активных действий против власти. Эту же, прямо скажу, чушь транслируют все государственные средства массовой информации. Я уже не могу включать каналы БТ и слышать того же Ивана Эйсмонта с его подпевалами. А когда случайно выйдешь на передачи московских телекиллеров, то хоть уши затыкай!

Что и говорить: российские имперцы вовсю используют белорусскую ситуацию для удовлетворения великодержавных амбиций, связанных с созданием нового Советского Союза. А Беларусь им нужна как буферная зона, которая в случае военного конфликта с Европейским Союзом примет удар на себя. Одним словом, двуглавый ястреб положил глаз на Беларусь как на площадку для размещения своих военных баз на ее территории. А так называемые новые русские спят и видят, как бы за бесценок приватизировать наши заводы и фабрики.

Я был бы необъективен, если бы не сказал, что у Запада также есть свой интерес к Беларуси. Поэтому нельзя исключать различные политические козни со стороны как России, так и Евросоюза, США.

И все же, на мой взгляд, не Польша, не Литва, не страны Западной Европы и США, как и не Россия, являются главными виновниками сегодняшней ситуации в Беларуси. Прежде всего нужно говорить об Александре Лукашенко, который своей политикой, своим нежеланием оторваться от власти всколыхнул страну. Почему тысячи людей вышли на улицы в ночь с 9 на 10 августа? Да потому, что всем стало ясно: произошла беспрецедентная фальсификация результатов голосования. Подавляющее большинство избирательных комиссий фактически были изнасилованы главными вертикальщиками районов, городов, областей, сотрудниками спецслужб, чиновниками высшего эшелона власти. Очень много из этого уже вылезло наружу, а сколько еще вылезет!

Скажите, а почему бы не провести выборы честно, открыто? Зачем было столько людей бросать за решетку еще до голосования? Что, Беларусь провалилась бы под землю, если бы президентское кресло занял тот же Виктор Бабарико? Могу сказать одно: не лилась бы сейчас кровь в стране, спокойно доживал бы жизнь Лукашенко. Замечу: при этом не пришлось бы втайне от белорусского народа проводить инаугурацию президента.

Но вместо того, чтобы провести справедливые выборы с соблюдением всех норм законодательства, вы, Александр Григорьевич, со всей своей вертикалью и спецслужбами пошли на обман народа. А чтобы отвлечь его внимание от темных делишек власти, начали обвинять то Россию (было такое), то западные страны в подготовке беспорядков в Беларуси, а затем и вовсе встали на путь террора по отношению к самой активной части народа. И в результате случилось то, что миллионы людей восстали против обмана, против объявления фальшивых результатов голосования. Не нужно говорить о каком-то экстремизме со стороны протестующих, скажите честно: почему на подавляющем большинстве избирательных участков не были вывешены протоколы? Да потому, Александр Григорьевич, что вы не одержали победу, и была дана команда скрыть истинные результаты волеизъявления народа. Только оболваненный госпропагандой человек может поверить в цифру, озвученную Ермошиной, которую давным-давно нужно гнать метлой из Центральной избирательной комиссии.

Еще раз повторяю: вы, Александр Григорьевич, выборы проиграли. Не нужно делать хорошую мину при плохой игре. О том, что 9 августа народ вам отказал в доверии, вы вообще молчите, стараетесь внимание людей переключить на какие-то козни то Запада, то Востока. Вместо того чтобы как можно скорее провести честные демократические выборы, вы бросаете против протестующих вооруженных до зубов омоновцев и других силовиков. Поймите: чем больше прольется крови, тем большей ценой придется расплачиваться виновникам трагедии, которую переживает белорусский народ.

Василий ГЕРАСИМОВ, избиратель.

Публикация – из № 96 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



